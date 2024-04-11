«Бенфика» была сильнее «Марселя» в малособытийном матче

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы «Бенфика» и «Марсель» сыграли без обилия интересных моментов, но благодаря отменной реализации голов было немало. В дебюте Александр Бах с линии вратарской пробил в защитника. Вскоре Рафа Силва получил не самый удобный пас и в центре штрафной протолкнул мяч в сетку. После перерыва Анхель ди Мария в контратаке обыгрался с Давидом Нересом и попал в дальний угол ворот - 2:0. Пьер-Эмерик Обамеянг получил пас на ход от центральной линии и обыграл голкипера, сократив отставание в счете. Амин Арит безобразно отнесся к моменту, когда после подачи на дальнюю штангу ему не мешали расстреливать ворота - мимо.

2:1, в этой паре всё решится в ответной встрече.