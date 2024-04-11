«Бенфика» была сильнее «Марселя» в малособытийном матче

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы «Бенфика» и «Марсель» сыграли без обилия интересных моментов, но благодаря отменной реализации голов было немало. В дебюте Александр Бах с линии вратарской пробил в защитника. Вскоре Рафа Силва получил не самый удобный пас и в центре штрафной протолкнул мяч в сетку. После перерыва Анхель ди Мария в контратаке обыгрался с Давидом Нересом и попал в дальний угол ворот - 2:0. Пьер-Эмерик Обамеянг получил пас на ход от центральной линии и обыграл голкипера, сократив отставание в счете. Амин Арит безобразно отнесся к моменту, когда после подачи на дальнюю штангу ему не мешали расстреливать ворота - мимо.
2:1, в этой паре всё решится в ответной встрече.
Протокол игры
|(1:0) Силва Рафа16'
|(2:0) Ди Мария Анхель52'
|67'Обамеянг Пьер-Эмерик (2:1)
Трубин Анатолий•Бах Александр•Силва Антониу•Отаменди Николас•Эурснес Фредрик•Невеш Жоау•Флорентину•Ди Мария Анхель•Силва Рафа•Нерес Давид 18'71' (Леонардо Маркос (71') •Тенгстедт Каспер71' (Мариу Жоау (71')
Лопес Пау•Мбемба Шансель67' (Согло Эмран (67') •Жиго Самуэль•Балерди Леонардо•Мерлен Кентен45' (Ндиайе Ильман (45') •Луис Энрике I•Верету Жордан•Кондогбия Жоффрей•Арит Амин•Мумбанья Фарис54' (Унаи Аззедин (54') •Обамеянг Пьер-Эмерик
11 апреля. Стадион "Эштадиу да Луш".
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