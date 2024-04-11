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Лига Европы

«Бенфика» была сильнее «Марселя» в малособытийном матче

11 Апреля 2024 • 23:58 Комментировать
Бенфика
2:1
Марсель

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы «Бенфика» и «Марсель» сыграли без обилия интересных моментов, но благодаря отменной реализации голов было немало. В дебюте Александр Бах с линии вратарской пробил в защитника. Вскоре Рафа Силва получил не самый удобный пас и в центре штрафной протолкнул мяч в сетку. После перерыва Анхель ди Мария в контратаке обыгрался с Давидом Нересом и попал в дальний угол ворот - 2:0. Пьер-Эмерик Обамеянг получил пас на ход от центральной линии и обыграл голкипера, сократив отставание в счете. Амин Арит безобразно отнесся к моменту, когда после подачи на дальнюю штангу ему не мешали расстреливать ворота - мимо.

2:1, в этой паре всё решится в ответной встрече.

Протокол игры  
Бенфика2:1Марсель
(1:0) Силва Рафа16'  
(2:0) Ди Мария Анхель52'  
  67'Обамеянг Пьер-Эмерик (2:1)
Трубин АнатолийБах АлександрСилва АнтониуОтаменди НиколасЭурснес ФредрикНевеш ЖоауФлорентинуДи Мария АнхельСилва РафаНерес Давид  18' 71' (Леонардо Маркос ( 71') Тенгстедт Каспер 71' (Мариу Жоау ( 71')
Запасные: Гомеш АндреСоареш СамуэлАраужу ТомашРодригес Фелипе IIРольхейсер БенхаминКабрал АртурКекчю ОркунАльваро ФернандесГовейя Тьягу
Лопес ПауМбемба Шансель 67' (Согло Эмран ( 67') Жиго СамуэльБалерди ЛеонардоМерлен Кентен 45' (Ндиайе Ильман ( 45') Луис Энрике IВерету ЖорданКондогбия ЖоффрейАрит АминМумбанья Фарис 54' (Унаи Аззедин ( 54') Обамеянг Пьер-Эмерик
Запасные: Мурильо МикаэльБланко РубенКорреа ХоакинМ'Мади Якин СаидДау Райман
11 апреля. Стадион "Эштадиу да Луш".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Марсель

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