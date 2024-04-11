Де Росси удивил Милан: «Рома» победила в гостях, прервав 7-матчевую победную серию «россонери»

«Милан» и «Рома» сошлись в рамках плей-офф Лиги Европы. Матч 1/4 финала состоялся 10 апреля на стадионе «Сан-Сиро».

Итальянское дерби в четвертьфинале Лиги Европы ожидалось с особым трепетом. «Рома» в этом сезоне уже дважды проиграла «Милану», но всё это было без Даниэле Де Росси, при котором «волки» переживают ренессанс. Миланцев же фактор нового главного тренера особенно не волновал, они так разогнались, что победная серия составляет уже семь матчей. Втаптывать «Рому» в газон вышли главные силы: Рафаэл Леау, Лофтус-Чик, Пулишич, Оливье Жиру.

Гости не испугались, выставив состав, нацеленный на атаку: Дибала, Лукаку и Эль-Шаарави действовали при мощной поддержке Пеллегрини, Кристанте и Паредеса. И эти атакующие сочетания устроили знатный обмен ударами. Для начала Рейндерс воспользовался передачей Жиру и пробил опасно метров с 16. Миле Свилар в нижнем углу мяч парировал. В ответ Стефан Эль-Шаарави примерялся с той же дистанции. Мяч ещё задел Габбью, летел под перекладину, но и здесь эпизод завершился вратарским спасением.

Пиоли очень активно ругался на арбитра после этого эпизода, намекая, что Лукаку находился в офсайде. Стефано чувствовал неладное. Тренер «Милана» получил жёлтую карточку за споры, а «Рома» забила как раз с этого углового. Пауло Дибала подал в центр штрафной площади, где почему-то решили не держать Джанлуку Манчини – 0:1.

После гола «волки» немного остудили темп игры, сконцентрировавшись на спокойных атаках. «Милан» же инициативу перехватывал, но в сумбуре ничего не создавал, совершенно пропал Рафаэл Леау. Угроза шла только от Рейндерса, регулярно набегавшего вторым темпом. Так под занавес тайма он вновь оказался на ударной позиции после прострела Пулишича, но и в этом случае Миле Свилар справился с ударом голландца.

Очень задумчив был Стефано Пиоли, явно не понимал он, откуда у «Ромы» столько сил. К исходу часа игры сообразил тренер «Милана» первую замену, выпустив Адли вместо Беннасера, однако бодрее заиграли только гости. Лукаку протолкнул мяч в штрафную площадь на Пеллегрини. Лоренцо ушёл от опекуна, на точность пробил с точки пенальти, совсем немного не попав в створ. Следом Дибала в похожей позиции нашёл Брайана Кристанте, тоже пришедшего из глубины и тоже промахнувшегося из прекрасной позиции.

За такую расточительность наказывать мог всё тот же Рейндерс. Тиджани в который раз ускользнул от опекунов, получил мяч от Жиру и пробил метров с 15. Но опять Свилара не переиграл. А лучший момент «Милана» упустил сам Жиру. На 88-й минуте Оливье замыкал прострел Чуквуэзе, с пяти метров зарядив в перекладину.

Выстояла «Рома» в концовке, увезла 1:0 из Милана, прервав 7-матчевую победную серию футболистов Пиоли. Интрига в итальянском четвертьфинале Лиги Европы закручивается.