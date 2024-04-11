Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

«Байер» в концовке дожал «Вест Хэм» Дэвида Мойеса, приехавший оборонять нули

11 Апреля 2024 • 23:53 Комментировать
Байер Л
2:0
Вест Хэм
окончен

«Байер» и «Вест Хэм» сыграли в рамках плей-офф Лиги Европы. Матч 1/4 финала состоялся 10 апреля на стадионе «БайАрена».

Протокол игры  
Байер Л2:0Вест Хэм
(1:0) Хофманн Йонас83'  
(2:0) Бонифасе Виктор90'  
Коварж МатейСтанишич Йосип 67' (Телла Нейтан ( 67') Та ДжонатанТапсоба ЭдмонГримальдо АлехандроДжака ГранитПаласиос ЭсекиэльФримпонг Жереми 67' (Инкапье Пьеро ( 67') Вирц ФлорианАдли Амин 77' (Хофманн Йонас ( 77') Шик Патрик 76' (Бонифасе Виктор ( 76')
Запасные: Андрих РобертГрадецки ЛукашЛомб НикласИглесиас БорхаПуэрта ГуставоАртур IКоссуну Одилон
Фабьянски ЛукашМавропанос Константинос 87' (Джонсон Бен ( 87') Зума КуртКрессуэлл АаронЦоуфал ВладимирЭмерсон Палмиери  57'Уорд-Праус ДжеймсСоучек ТомашКудус Мохаммед 87' (Агер Наиф ( 87') Пакета Лукас  21'Антонио Майкл
Запасные: Огбонна АнджелоАнанг ДжозефИнгс ДэнниКорне МаксвеллДивин МубамаОрфорд ЛьюисНайтбридж ДжейкобЭрти ДжорджКейси Кэлан
11 апреля. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).

 

Непобедимый «Байер» идёт за всеми трофеями. Бундеслига почти выиграна, в Кубке Германии – финал, Лига Европы встречает четвертьфиналом против «Вест Хэма». Хаби Алонсо поблажек англичанам делать не стал, главные силы были брошены в бой: в центре поля творили Паласиос, Джака и Вирц, по краям летали Фримпонг и Гримальдо, а на острие атаки был Патрик Шик. Мойес, правда, тоже радовал мощным составом: Антонио, Кудус, Соучек и Лукас Пакета в обойме.

Ожидаемо «Байер» забрал инициативу и территорию с первых минут, стал раскачивать оборону «Вест Хэма» по краям. Однако первый полумомент создали как раз гости в быстром отрыве. Антонио слева прибежал, срезал угол и покатил на Кудуса. Мохамед пробил в касание, ковырнув мяч точно в руки Коваржу. Этот удар стал единственным для «Вест Хэма» в первом тайме, в то время как «Байер» пробил по воротам 17 (!) раз, шесть из них попав в створ.

Были классные обводящие удары от Адли и Гримальдо – Фабьянски вытягивался в струнку, доставая мяч в углу. Был разрезающий пас на Шика от Вирца. Патрик моментально развернулся и пробил по науке под дальнюю штангу, но получилось не слишком сильно. Лукаш и тут справился. Очень большое преимущество «Байера» было по ударам, территориальное, игровое. Вот только в опасные моменты оно воплощалось редко, у своей штрафной площади «Вест Хэм» дисциплинированно держал оборону.

Более того, с течением времени снизилось и количество ударов. «Байер» уже был не так активен, давил не так часто. Команда Хаби Алонсо решила разыгрывать до верного, вместо того чтобы брать количеством уколов. И такая тактика сработала в итоге, но сначала пришлось пережить много нервных минут. Случился ещё момент с кроссом Гримальдо и завершением Патрика с пяти метров. Когда Фабьянски спас после удара Шика, казалось, что «Вест Хэм» уже выстоит. Уж слишком круто играл польский голкипер, по-настоящему поймал кураж.

Но даже он не смог выручить за семь минут до конца основного времени матча. Свежий Йонас Хофманн поймал отскок после подачи от угла поля и удара Бонифасе. Немец в касание слёту уложил его в угол – 1:0. А на первой добавленной минуте случился ещё и контрольный выстрел. Уже сам Виктор Бонифасе замкнул кросс от угла поля всё того же Йонаса Хофманна – 2:0.

«Байер» долго мучился, но в итоге победил уверенно. А «Вест Хэм» не смог отзащищать нули на табло и теперь очень близок к вылету из Лиги Европы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Байер

Новости по матчу

Сегодня, 11 Апреля
23:53
«Байер» в концовке дожал «Вест Хэм» Дэвида Мойеса, приехавший оборонять нули
21:29
«Байер» - «Вест Хэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 1
13:54
Ставка и прогноз на матч Байер — Вест Хэм Лиги Европы — 11 апреля 2024
02:11
Байер - Вест Хэм: где смотреть прямую трансляцию онлайн
10 Апреля
22:08
Бесплатная ставка и прогноз на матч Байер — Вест Хэм Лиги Европы — 11 апреля 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола высказался о ничьей 3:3 с «Реалом» Хвичу хочет купить европейский суперклуб Мостовой спрогнозировал точный счёт в матче «Реал» - «Манчестер Сити» Киммих договорился с английским топ-клубом Замена Салаху: «Ливерпуль» отобрал трёх дорогостоящих кандидатов Фелиш назвал лучшего нападающего мира - это не Холанн «Реал» нацелился на нового вратаря Назван главный фаворит Лиги чемпионов перед стартом 1/4 финала - «Реал» на втором месте Раскрыта точная сумма, за которую можно купить Холанна Анчелотти оценил игру Беллингема в матче с «Реалом»
«ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Бавария» забила два за два удара в створ и увезла ничью из Лондона – «Арсенал» отыгрался в концовке Игрок «Ювентуса»: «Не буду мыть руку, которую пожал Месси» Искусственный интеллект высчитал, в каком году «Зенит» выиграет Лигу чемпионов
Спортивные новости
Хет-трик Зернова принёс «Металлургу» третью победу в серии плей-офф КХЛ над «Автомобилистом» Ольховский объяснил поведение Медведева в последних матчах Объявлена дата начала следующего сезона КХЛ Селиваненко высказался о поведении Медведева в матче с Хачановым Крикунов: «Не скажу, что у «Металлурга» зелёный свет по дороге в финал» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Милан Милан
Рома Рома
0
1
2.03 3.55 3.65
Видео
Окончен
Ливерпуль Ливерпуль
Аталанта Аталанта
0
3
1.38 5.20 7.40
Видео
Окончен
Байер Л Байер Л
Вест Хэм Вест Хэм
2
0
1.55 4.30 5.80
Видео
Окончен
Бенфика Бенфика
Марсель Марсель
2
1
2.02 3.65 3.55
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
11 Апреля
23:58 · Лига Европы
«Бенфика» была сильнее «Марселя» в малособытийном матче
23:58 · Франция. Лига 1
Обамеянг не мог забить более месяца
23:49 · Россия. Премьер-лига
Миранчук сыграл на «Энфилде»
23:42 · Лига Европы
«Аталанта» громит «Ливерпуль» в гостях к концу второго тайма
23:22 · Лига Европы
Скамакка оформил дубль в ворота «Ливерпуля»
23:06 · Лига Европы
Клопп сделал в перерыве игры с «Аталантой» сразу три замены
22:55 · Лига Европы
Компания Adidas стала личным спонсором Меньяна
22:45 · Италия. Серия А
Скамакка не забил лишь в одном матче из последних пяти
22:08 · Лига Европы
Голкипер «Ливерпуля» совершил сейв лицом
21:32 · Лига Европы
«Ливерпуль» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3 7
21:31 · Лига Европы
«Милан» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
21:29 · Лига Европы
«Байер» - «Вест Хэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 1
21:28 · Лига Европы
«Бенфика» - «Марсель»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
21:20 · Лига Европы
Дибала и Лукаку – в основе «Ромы» на игру с «Миланом»
21:12 · Лига Европы
«Милан» огласил состав на битву Лиги Европы с «Ромой»
Все новости
Рекомендуем