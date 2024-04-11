«Байер» в концовке дожал «Вест Хэм» Дэвида Мойеса, приехавший оборонять нули

«Байер» и «Вест Хэм» сыграли в рамках плей-офф Лиги Европы. Матч 1/4 финала состоялся 10 апреля на стадионе «БайАрена».

Непобедимый «Байер» идёт за всеми трофеями. Бундеслига почти выиграна, в Кубке Германии – финал, Лига Европы встречает четвертьфиналом против «Вест Хэма». Хаби Алонсо поблажек англичанам делать не стал, главные силы были брошены в бой: в центре поля творили Паласиос, Джака и Вирц, по краям летали Фримпонг и Гримальдо, а на острие атаки был Патрик Шик. Мойес, правда, тоже радовал мощным составом: Антонио, Кудус, Соучек и Лукас Пакета в обойме.

Ожидаемо «Байер» забрал инициативу и территорию с первых минут, стал раскачивать оборону «Вест Хэма» по краям. Однако первый полумомент создали как раз гости в быстром отрыве. Антонио слева прибежал, срезал угол и покатил на Кудуса. Мохамед пробил в касание, ковырнув мяч точно в руки Коваржу. Этот удар стал единственным для «Вест Хэма» в первом тайме, в то время как «Байер» пробил по воротам 17 (!) раз, шесть из них попав в створ.

Были классные обводящие удары от Адли и Гримальдо – Фабьянски вытягивался в струнку, доставая мяч в углу. Был разрезающий пас на Шика от Вирца. Патрик моментально развернулся и пробил по науке под дальнюю штангу, но получилось не слишком сильно. Лукаш и тут справился. Очень большое преимущество «Байера» было по ударам, территориальное, игровое. Вот только в опасные моменты оно воплощалось редко, у своей штрафной площади «Вест Хэм» дисциплинированно держал оборону.

Более того, с течением времени снизилось и количество ударов. «Байер» уже был не так активен, давил не так часто. Команда Хаби Алонсо решила разыгрывать до верного, вместо того чтобы брать количеством уколов. И такая тактика сработала в итоге, но сначала пришлось пережить много нервных минут. Случился ещё момент с кроссом Гримальдо и завершением Патрика с пяти метров. Когда Фабьянски спас после удара Шика, казалось, что «Вест Хэм» уже выстоит. Уж слишком круто играл польский голкипер, по-настоящему поймал кураж.

Но даже он не смог выручить за семь минут до конца основного времени матча. Свежий Йонас Хофманн поймал отскок после подачи от угла поля и удара Бонифасе. Немец в касание слёту уложил его в угол – 1:0. А на первой добавленной минуте случился ещё и контрольный выстрел. Уже сам Виктор Бонифасе замкнул кросс от угла поля всё того же Йонаса Хофманна – 2:0.

«Байер» долго мучился, но в итоге победил уверенно. А «Вест Хэм» не смог отзащищать нули на табло и теперь очень близок к вылету из Лиги Европы.