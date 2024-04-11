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Компания Adidas стала личным спонсором Меньяна

11 Апреля 2024 • 22:55 Комментировать
Милан
0:1
Рома
1 1.82 X 3.60 2 4.80
2-й тайм

Французский голкипер «Милана» Майк Меньян подписал новый спонсорский контракт с компанией Adidas, об этом посредством публикации в социальных сетях объявил французский филиал знаменитого бренда. Подробности нового соглашения, к сожалению, не уточняются.

- Несравнимый ни с чем талант. Неудержимая лавина. Добро пожаловать, - такими словами сопровождается оповещение.

Напомним, что Майк Меньян выступает за свой нынешний клуб с 2021 года. В настоящий момент «Милан» принимает соотечественников из «Ромы» в четвертьфинале Лиги Европы. Следить за событиями матча можно посредством онлайн-трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
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МИЛАН РОМА
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