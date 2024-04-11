Компания Adidas стала личным спонсором Меньяна

Французский голкипер «Милана» Майк Меньян подписал новый спонсорский контракт с компанией Adidas, об этом посредством публикации в социальных сетях объявил французский филиал знаменитого бренда. Подробности нового соглашения, к сожалению, не уточняются.

- Несравнимый ни с чем талант. Неудержимая лавина. Добро пожаловать, - такими словами сопровождается оповещение.

Напомним, что Майк Меньян выступает за свой нынешний клуб с 2021 года. В настоящий момент «Милан» принимает соотечественников из «Ромы» в четвертьфинале Лиги Европы. Следить за событиями матча можно посредством онлайн-трансляции.