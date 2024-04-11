Дибала и Лукаку – в основе «Ромы» на игру с «Миланом»

Римская «Рома» огласила свой стартовый состав на игру Лиги Европы против «Милана». Командам вечером четверга, напомним, играть друг с другом на «Сан-Сиро» в рамках первого матча четвертьфинала еврокубка.

В основе римлян оказались звёздные Паулу Дибала и Ромелу Лукаку. В целом состав выглядит так:

Свилар, Кристанте, Смоллинг, Пеллегрини, Паредес, Челик, Дибала, Манчини, Спинацолла, Лукаку, эль‑Шаарави.

Ранее свой состав огласили «россонери». Наш портал проведёт текстовую трансляцию поединка двух итальянских топ-команд. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.