«Милан» огласил состав на битву Лиги Европы с «Ромой»

Вечером четверга два итальянских топ-клуба из разных частей страны, «Милан» и «Рома» проведут первый матч в рамках четвертьфинала Лиги Европы УЕФА. «Россонери» за час до игры огласили свой стартовый сквад на игру:

Меньян, Калабрия (к), Тиав, Габбиа, Эрнандес, Рейндерс, Беннасер, Лофтус-Чик, Леау, Пулишич, Жиру.

Напомним, что к игре миланский клуб подошёл в отличной форме. У команды Стефано Пиоли в последних семи матчах во всех турнирах – семь побед! Миланцы даже сместили «Ювентус» со второй строчки Серии А.

Текстовую трансляцию игры на «Сан-Сиро» будет проводить наш портал. Стартовый свисток – в 22:00 по московскому времени!