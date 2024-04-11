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Канчельскис сделал прогноз на матч «Ливерпуль» - «Аталанта»

11 Апреля 2024 • 13:11 Комментировать

Экс-игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказал мнение о первом матче ¼ финала Лиги Европы между «Ливерпулем» и «Аталантой».

«Будет хорошая и острая игра. Обе команды играющие: что в «Аталанте» любят поиграть в адекватный футбол, что в «Ливерпуле. Ожидаю много голов и думаю, «Ливерпуль» обыграет «Аталанту» в один мяч», - приводит слова Канчельскиса Sport24.

Первая встреча соперников состоится на стадионе в Ливерпуле сегодня, 11 апреля. Начало матча запланировано в 22:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию поединка проведет Liveresult.ru.

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