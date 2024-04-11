Титов предложил оригинальный прогноз на матч «Ливерпуля» и «Аталанты»

В первом матче ¼ финала Лиги Европы встретятся «Ливерпуль» и «Аталанта». Об этом поединке поделился мнением бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Егор Титов.

«Здесь может так получиться, что «Ливерпуль» будет заигрываться и пропускать контратаки. Ставку предложу на пенальти. Игроки «Аталанты» убегут и заставят на себе сфолить. В этом матче пенальти должен быть», - приводит слова Титова «РБ Спорт».

Первый матч «Ливерпуля» и «Аталанты» состоится в Англии сегодня, 11 апреля. Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция игры пройдет на Liveresult.ru.