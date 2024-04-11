Эдуард Мор предложил две ставки на матч «Милан» - «Рома»

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от первого матча между «Миланом» и «Ромой» в рамках четвертьфинала Лиги Европы.

«В этом матче стоит ждать голов. Все же у «Ромы» есть и Дибала, и Лукаку. «Рома» на гол наиграть должна, а «Милан» в полном порядке. На эту игру возьму две ставки: победа «Милана» и ТБ (2,5)», - приводит слова бывшего спартаковца «РБ Спорт».

Первый матч состоится на стадионе в Милане сегодня, 11 апреля. Начало поединка запланировано в 22:00 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией можно будет на Liveresult.ru.