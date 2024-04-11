Клопп назвал свою цель в Лиге Европы

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил о желании выиграть Лигу Европы перед уходом из мерсисайдского клуба. В четвертьфинале турнира «красные» встретятся с итальянской «Аталантой».
«Еще перед стартом турнира мы настраивались пройти как можно дальше. Сейчас у нас на пути «Аталанта». Нам понадобится поддержка болельщиков, чтобы одолеть этого соперника. Надеюсь, что мы максимально готовы к этому противостоянию. Я очень хочу выиграть Лигу Европы», - передает слова немецкого тренера Eurosport.
Первый матч «Ливерпуля» и «Аталанты» состоится сегодня, 11 апреля, на «Энфилде». Начало – в 22:00 мск.
Бан пользователя