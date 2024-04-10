Де Росси назвал сильные стороны «Милана»

Рулевой «Ромы» Даниэле де Росси высказался на тему главных сильных сторон «Милана» в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги Европы.

В четверг «россонери» примут «волков» в родных стенах, а спустя неделю пройдёт ответная встреча в Риме.

«Мы прекрасно знаем, насколько силён «Милан», особенно при владении мячом. Игроки этой команды способны навредить не только нам, а кому угодно.

Самая большая опасность «Милана» – качество. Меня восхищает то, как Стефано Пиоли, которого я знаю много лет, всегда продолжает совершенствоваться. Его «Милан» выглядит гармонично, и после нескольких трудных недель команда снова находится в хорошей форме. Мы должны сделать так, чтобы сопернику было максимально некомфортно в матче с нами», – заявил на пресс-конференции де Росси.