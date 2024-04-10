Тренер «Милана»: «Рома» изменилась с приходом де Росси

По мнению главного тренера «Милана» Стефано Пиоли, «Рома» после прихода Даниэле де Росси показывает другой футбол.

Напомним, де Росси стал главным тренером римского клуба в январе после увольнения португальского специалиста Жозе Моуринью.

- «Рома» изменилась с приходом де Росси, поэтому мы не заостряли свое внимание на матчах в чемпионате. Вместо этого мы сосредоточились на новом подходе де Росси. Мы должны добиться положительного результата дома, чтобы получить преимущество в противостоянии, - сказал Пиоли в интервью журналистам на пресс-конференции.

Напомним, в четверг «Милан» на своём поле примет «Рому» в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы.