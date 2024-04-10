Де Росси: «Роме» есть что терять в противостоянии с «Миланом»

Главный тренер «Ромы» Даниэле де Росси рассказал, насколько важен для его команды успех в Лиге Европы.

Римляне сыграют против «Милана» на стадии четвертьфинала турнира. Первая встреча пройдёт на поле «россонери» 11 апреля, ответная – неделей позднее в столице Италии.

«Я очень хотел вернуться на этот стадион. В одном из первых интервью я сказал, как грустно, что «Рома» уже провела выездные матчи с «Интером» и «Миланом» в Серии А, но затем судьба подарила мне такой шанс в Лиге Европы. Это один из тех стадионов, что всегда вызывал у меня особые эмоции.

Я слышал, как люди говорили, будто «Роме» нечего терять, но я с этим не согласен – нам есть что терять, ведь на кону путёвка в полуфинал Лиги Европы», – заявил де Росси на пресс-конференции.