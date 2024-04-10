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Лига Европы

Скамакка: «Аталанта» способна победить «Ливерпуль»

10 Апреля 2024 • 08:29 Комментировать

Форвард «Аталанты» Джанлука Скамакка пообщался с представителями СМИ в преддверии первого матча с «Ливерпулем» в рамках ¼ финала Лиги Европы.

«Мы способны играть со всеми и победить любую команду. Нам достался в соперники «Ливерпуль». Это одна из сильнейших команд в европейском футболе. У этого коллектива много сильных сторон», - передает слова нападающего инсайдер Альфредо Педулла.

Первый поединок между «Ливерпулем» и «Аталантой» состоится в четверг, 10 апреля, на стадионе «Энфилд». Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени. Ответный матч состоится 18 апреля в Италии.

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Скамакка: «Аталанта» способна победить «Ливерпуль»
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