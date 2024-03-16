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Лига Европы

​«Милан» впервые сыграет с «Ромой» в Европе

16 Марта 2024 • 04:56 Комментировать
Милан
...
Рома
11.04 22:00

В европейском футболе определились пары четвертьфиналистов клубных турниров, речь идет не только о самом престижном из них, Лиге чемпионов, но и о Лиге Европы. Итальянский «Милан», игроки и руководство которого не скрывают своих амбиций в турнире, сыграет с соотечественниками из «Ромы».

Эти два клуба, ежегодно встречающиеся друг с другом в чемпионате Италии минимум два раза за сезон, в европейских турнирах сыграют между собой впервые. Первый матч между «Миланом» и «Ромой» пройдет одиннадцатого апреля в Милане, ответная встреча состоится в Риме уже через неделю, 18 апреля.


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Евро-Футбол.Ру,
Рома Милан

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МИЛАН РОМА
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