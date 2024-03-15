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Лига Европы

Стало известно, какие пары 1/4 финала Лиги Европы встретятся в полуфинале

15 Марта 2024 • 15:26 Комментировать

В пятницу, 15 марта, в штаб-квартире УЕФА в Швейцарии состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги Европы.

По ее результатам стали известны четвертьфинальные пары турнира. Кроме того, было определено, победители каких пар сыграют между собой в полуфинале:

  • «Бенфика» (Португалия)/«Марсель» (Франция) — «Ливерпуль» (Англия)/«Аталанта» (Италия);
  • «Милан» (Италия)/«Рома» (Италия) — «Байер» (Германия)/«Вест Хэм» (Англия).

Стоит сказать, что матчи 1/4 финала Лиги Европы будут сыграны 11 и 18 апреля, игры 1/2 финала пройдут 2 и 9 мая, а финал турнира запланирован на 22 мая. Главный поединок состоится в столице Ирландии – Дубине.

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