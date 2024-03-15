Хаби Алонсо высказал мнение о победе «Байера»

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы леверкузенский «Байер» одержал победу над «Карабахом» со счетом 3:2. Об этом результате высказался главный тренер «фармацевтов» Хаби Алонсо.
«Мы провели особенный матч в плане эмоций. Были голодны до победы и при счете 1:2 полностью переключились. Я уже начал придумывать речь перед дополнительным временем, но она не понадобилась. Патрик Шик был великолепен, нам нужно насладиться этим моментом», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.
Жеребьевка четвертьфинального раунда Лиги Европы состоится сегодня, 15 марта.
Бан пользователя