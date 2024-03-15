Хаби Алонсо высказал мнение о победе «Байера»

«Мы провели особенный матч в плане эмоций. Были голодны до победы и при счете 1:2 полностью переключились. Я уже начал придумывать речь перед дополнительным временем, но она не понадобилась. Патрик Шик был великолепен, нам нужно насладиться этим моментом», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.