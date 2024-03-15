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Джака прокомментировал камбэк «Байера» в матче с «Карабахом»

15 Марта 2024 • 08:38 Комментировать

Хавбек леверкузенского «Байера» Гранит Джака высказался о волевой победе над азербайджанским «Карабахом» в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Немцы выиграли ответный матч со счетом 3:2 и вышли в ¼ финала турнира.

«Это необычная победа, она дорогого стоит. Это победа морального духа, который мы продемонстрировали. Команда верила в себя до последнего. Мы продолжаем участие в турнире. Хотим преодолеть четвертьфинальный этап вне зависимости от того, кто попадется на жеребьевке», - передает слова полузащитника пресс-служба УЕФА.

Жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы состоится в пятницу, 15 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Гранит Джака Байер
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