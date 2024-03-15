Джака прокомментировал камбэк «Байера» в матче с «Карабахом»

«Это необычная победа, она дорогого стоит. Это победа морального духа, который мы продемонстрировали. Команда верила в себя до последнего. Мы продолжаем участие в турнире. Хотим преодолеть четвертьфинальный этап вне зависимости от того, кто попадется на жеребьевке», - передает слова полузащитника пресс-служба УЕФА.