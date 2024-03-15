Де Дзерби: «Брайтон» мог крупно обыграть «Рому»

Наставник английского «Брайтона» Роберто де Дзерби высказался о минимальной победе над «Ромой» (1:0) в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы. По сумме двух матчей римляне оказались сильнее англичан со счетом 4:1.
«Я горжусь своими парнями, они продемонстрировали свои лучшие качества. «Брайтон» наиграл на победу с крупным счетом. У нас было много голевых моментов, но немного не повезло в завершении. Могу сказать лишь спасибо своим парням», - передает слова итальянца пресс-служба УЕФА.
Следующий соперник римского клуба определится в ходе жеребьевки, которая пройдет 15 марта.
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