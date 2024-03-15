Де Дзерби: «Брайтон» мог крупно обыграть «Рому»

«Я горжусь своими парнями, они продемонстрировали свои лучшие качества. «Брайтон» наиграл на победу с крупным счетом. У нас было много голевых моментов, но немного не повезло в завершении. Могу сказать лишь спасибо своим парням», - передает слова итальянца пресс-служба УЕФА.