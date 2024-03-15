С кем сыграет «Ливерпуль» Клоппа: Всё о жеребьёвке Лиги Европы

В пятницу состоится жеребьёвка Лиги Европы. Процедура определит не только четвертьфинальные пары, но и кто на кого попадает в полуфинале. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» знакомит своих читателей во всеми подробностями процедуры.

Когда и где пройдёт жеребьёвка

Жеребьёвка Лиги Европы состоится в штаб-квартире УЕФА, которая расположена в Ньоне (Швейцария). Мероприятие стартует 15 марта в 14:00 по московскому времени. Трансляцию жеребьёвки в текстовом формате проведёт портал LiveResult. Не пропустите!

Кто участвует

В Лиге Европы осталось восемь команд. Сразу три четвертьфиналиста представляют Италию – «Милан», «Рома» и «Аталанта». Две команды – «Ливерпуль» и «Вест Хэм» – делегировала Англия. По одному представителю осталось у Германии, Франции и Португалии. Это соответственно «Байер», «Марсель» и «Бенфика».

Участники 1/4 финала Лиги Европы Милан Ливерпуль Рома Вест Хэм Аталанта Байер Марсель Бенфика

Процедура жеребьёвки

Процесс жеребьёвки будет простым до неприличия. Важно понимать, что с четвертьфинала уже нет таких понятий как «сеяные» и «несеяные». Каждый может сыграть с каждым, в том числе команды из одной страны.

Первым делом пройдёт жеребьёвка 1/4 финала Лиги Европы. Доставая по очереди шары с названиями команд, будут формироваться пары. Чей шар при определении пары выпал раньше, тот первый матч проведёт на своём поле.

Когда пары четвертьфиналов станут известны, настанет очередь жеребьёвки полуфиналов. И снова всё будет просто – понадобятся лишь четыре шара, внутри которых будут надписи «Победитель четвертьфинала 1», Победитель четвертьфинала 2» и так далее. Эти четыре шара достанут друг за другом, и сетка будет сформирована.

В самом конце пройдёт жеребьёвка финала Лиги Европы – она нужна для определения того, победитель какого полуфинала будет номинальным хозяином в финальной схватке.

Интриги

Состав четвертьфиналистов Лиги Европы очень мощный, и нас ждут захватывающие противостояния. Пожалуй, главная интрига заключается в том, кто достанется «Ливерпулю». По завершению сезона Юрген Клопп покидает клуб после долгих лет работы, и «красные» всерьёз нацелены выиграть все четыре трофея. Один – Кубок лиги – команде уже покорился. Если брать турниры, в которых «Ливерпуль» участвовал при Клоппе, то мерсисайдцы не выигрывали лишь Лигу Европы (в 2016 году был проигран финал). Так что немец может закрыть коллекцию.

В числе фаворитов Лиги Европы фигурирует и «Милан», который через второй клубный турнир континента рассчитывает украсить получающийся неоднозначным сезон. Есть и «Рома», которая после назначения Даниэле де Росси смогла прибавить. От Италии в четвертьфинале выступит ещё и «Аталанта», где играет Алексей Миранчук.

Серьёзные цели в Лиге Европы преследует и «Байер» - леверкузенцы не без проблем прошли «Карабах» и по-прежнему идут в этом сезоне без поражений. Кто же достанется «фармацевтам» на следующем этапе?

Когда пройдут матчи

Первые матчи 1/4 финала Лиги Европы состоятся 11 апреля, а ответные – 18 апреля. Первые матчи полуфинала турнира пройдут 2 мая, а ответные – 9 мая. Финальная битва за трофей Лиги Европы состоится 22 мая в Дублине.

Подготовил Александр Тихий.