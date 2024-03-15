Определились все четвертьфиналисты Лиги Европы

В Лиге Европы завершилась стадия 1/8 финала. По её итогам были разыграны восемь путёвок в следующий раунд второго по рангу клубного турнира континента. Список четвертьфиналистов Лиги Европы приводим ниже:

«Бенфика», «Милан», «Марсель», «Вест Хэм», «Аталанта», «Байер», «Рома», «Ливерпуль».

Можно сделать вывод, что четвертьфинальные дуэли Лиги Европы получатся захватывающими – статусных команд очень много.

Жеребьёвка 1/4 финала Лиги Европы пройдёт в пятницу, 15 марта. Старт – в 15:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию этого события.

Отметим, что в этом сезоне у трофея Лиги Европы будет новый обладатель – в прошлом году его завоевала «Севилья».