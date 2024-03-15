​Леау: «Хотим выиграть Лигу Европы»

Итальянский «Милан» подтвердил статус одного из фаворитов Лиги Европы, безо всяких проблем пройдя чешскую «Славию». Уже в первом тайме итальянцы забили три мяча, и португальский нападающий Рафаэл Леау, забивший один из них, после игры рассказал, как у него это получилось.

- Красивый гол, я часто тренирую этот финт в тренировке. Мы прошли дальше, и я счастлив. Мы хотим выиграть Лигу Европы, особенно после вылета из Лиги чемпионов. Но сейчас наши мысли о следующем матче в чемпионате против «Вероны», - цитирует слова португальского нападающего pianetamilan.it.

«Милан» еще никогда не побеждал в Лиге Европы.