«Вильярреал» потрепал нервы «Марселю», но всё равно покинул Лигу Европы

Вечером четверга «Вильярреал» одержал дома победу над «Марселем». Матч завершился со счётом 3:1 в пользу «жёлтой субмарины».

На 32-й минуте Этьен Капу получил полную свободу в центре штрафной «Марселя» и исполнил точный удар головой с подачи партнёра. Второй гол подопечные Марселино соорудили спустя 10 минут после начала второго тайма. Гонсалу Гуэдеш исполнил передачу на Александра Сорлота, который открылся на грани офсайда и метров с 14 мощным ударом послал мяч впритирку с ближней штангой.

По-настоящему запахло жареным на 85-й минуте, когда хозяева благодаря точному удару головой от Йерсона Москеры довели счёт до разгромного. Но в добавленное время форвард гостей Пьер-Эмерик Обамеянг ворвался в штрафную с левого края в своей любимой манере и прострелил вдоль ворот, где Жонатан Клосс на дальней штанге послал мяч в пустые ворота и привёл в уныние армию болельщиков хозяев.

В итоге 3:1, «Марсель» терпит выездное поражение, но этого испанцам для прохода дальше не хватило. Общий счёт – 5:3, провансальцы идут в четвертьфинал!