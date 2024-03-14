«Бенфика» прошла «Рейнджерс», добыв победу на выезде

После ничьей 2:2 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Бенфика» отправилась на выезде к «Рейнджерс». Ответный поединок получился примерно равным. В конце первого тайма Сириль Дессерс расстреливал ворота в быстрой атаке, и Анатолий Трубин в броске перевел мяч в сторону. После перерыва обрезка португальцев, Анхель ди Мария со своей половины поля бросил в отрыв Рафу Силву, который убежал к воротам и легко забил. Лайнсмен зафиксировал офсайд, но гол оказался чистым - 0:1. Ди Мария также вывел на удар Александра Баха, но здесь вратарь хозяев выручил.
«Бенфика» с трудом прошла в четвертьфинал.
Протокол игры
|67'Силва Рафа (0:1)
Батлэнд Джек•Тавернье Джеймс•Голдсон Коннор• 55'Сауттар Джон•Йылмаз Рыдван•Диоманде Мохаммед85' (Раскин Николас (85') •Ландстрем Джон•Райт Скотт73' (Матондо Рабби (73') •Лоуренс Том73' (Кантуэлл Тодд (73') •Силва Фабио•Дессерс Сириль77' (Руф Кемар (77')
Трубин Анатолий•Бах Александр•Силва Антониу•Отаменди Николас•Эурснес Фредрик•Невеш Жоау•Флорентину•Ди Мария Анхель89' (Мариу Жоау (89') •Силва Рафа90' (Говейя Тьягу (90') •Нерес Давид64' (Кекчю Оркун (64') •Леонардо Маркос46' (Тенгстедт Каспер (46') 90'
14 марта. Стадион "Айброкс".
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