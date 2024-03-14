«Бенфика» прошла «Рейнджерс», добыв победу на выезде

После ничьей 2:2 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Бенфика» отправилась на выезде к «Рейнджерс». Ответный поединок получился примерно равным. В конце первого тайма Сириль Дессерс расстреливал ворота в быстрой атаке, и Анатолий Трубин в броске перевел мяч в сторону. После перерыва обрезка португальцев, Анхель ди Мария со своей половины поля бросил в отрыв Рафу Силву, который убежал к воротам и легко забил. Лайнсмен зафиксировал офсайд, но гол оказался чистым - 0:1. Ди Мария также вывел на удар Александра Баха, но здесь вратарь хозяев выручил.

«Бенфика» с трудом прошла в четвертьфинал.