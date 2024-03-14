Хаби Алонсо: «Не существует непобедимых команд»

Рулевой леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против азербайджанского «Карабаха».
«Не существует непобедимых команд. Мы пытаемся сражаться в каждом матче. У «Байера» сейчас отличный состав, в команде играют футболисты с большими амбициями. Они хотят побеждать как можно больше. Мы сейчас не задумываемся о финалах, думаем только о предстоящей встрече», - передает слова испанского тренера пресс-служба УЕФА.
Напомним, что в первом поединке команды расписали результативную ничью со счетом 2:2. Ответная игра пройдет в Германии 14 марта.
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