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Лига Европы

Хаби Алонсо: «Не существует непобедимых команд»

14 Марта 2024 • 09:01 Комментировать

Рулевой леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против азербайджанского «Карабаха».

«Не существует непобедимых команд. Мы пытаемся сражаться в каждом матче. У «Байера» сейчас отличный состав, в команде играют футболисты с большими амбициями. Они хотят побеждать как можно больше. Мы сейчас не задумываемся о финалах, думаем только о предстоящей встрече», - передает слова испанского тренера пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в первом поединке команды расписали результативную ничью со счетом 2:2. Ответная игра пройдет в Германии 14 марта.

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