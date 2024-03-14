Клопп: «Хотим сделать Лигу Европы нашим турниром»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп пообщался с журналистами в преддверии ответного матча против пражской «Спарты» в рамках 1/8 финала Лиги Европы. В первой игре «красные» разгромили чехов со счетом 5:1.
«В последнее время мы достаточно стабильно выступаем, участвуем в гонке во всех турнирах, но конец еще далеко. Соперник хочет исправить ситуацию, поэтому нам нужно настроиться и хорошо провести матч на своем поле. Хотим сделать Лигу Европы нашим турниром и пройти как можно дальше», - передает слова немца пресс-служба УЕФА.
Матч состоится на стадионе «Энфилд» в четверг, 14 марта. Начало – 23:00 мск.
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