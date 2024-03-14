Клопп: «Хотим сделать Лигу Европы нашим турниром»

«В последнее время мы достаточно стабильно выступаем, участвуем в гонке во всех турнирах, но конец еще далеко. Соперник хочет исправить ситуацию, поэтому нам нужно настроиться и хорошо провести матч на своем поле. Хотим сделать Лигу Европы нашим турниром и пройти как можно дальше», - передает слова немца пресс-служба УЕФА.