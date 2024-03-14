​Пиоли: «Понимаю, что у нас есть преимущество, но...»

Итальянскому «Милану» предстоит ответный матч против пражской «Славии» в рамках 1/8 плей-офф Лиги Европы, в первой игре итальянцы победили с преимуществом в два гола, но вопросы вызвала игра в обороне - два пропущенных мяча, при том, что «Милан» почти весь матч провел в большинстве. Стефано Пиоли несколько озабочен этой ситуацией и не скрывает этого.

- Понимаем, что у нас есть преимущество в два гола, но все решится в ответном матче, нам надо обеспечить себе место в следующем раунде. Наш соперник умеет атаковать и ходить вперед большими силами, но также умеет находить свободное пространство, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

«Милан» никогда не побеждал в Лиге Европы.