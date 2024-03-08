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Клопп оценил победу «Ливерпуля» со счётом 5:1

08 Марта 2024 • 08:57 Комментировать

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о крупной победе над пражской «Спартой» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Мерсисайдцы выиграли со счетом 5:1.

«Соперники рисковал, а мы его за это наказывали. Этот поединок нельзя назвать легкой прогулкой, нам пришлось хорошо поработать. Команда добилась отличного результата. Сейчас мы летим домой и начинаем готовиться к следующей игре», - приводятся слова немецкого специалиста на официальном сайте английского топ-клуба.

Добавим, что ответный матч «Ливерпуля» и «Спарты» состоится 14 марта. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Клопп сделал важное заявление по Салаху

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