Клопп оценил победу «Ливерпуля» со счётом 5:1

«Соперники рисковал, а мы его за это наказывали. Этот поединок нельзя назвать легкой прогулкой, нам пришлось хорошо поработать. Команда добилась отличного результата. Сейчас мы летим домой и начинаем готовиться к следующей игре», - приводятся слова немецкого специалиста на официальном сайте английского топ-клуба.