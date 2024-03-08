​Наставник «Славии» уверен, что в ответном матче его команда обыграет «Милан»

Наставник «Славии» с труднопроизносимым именем Йиндридж Трпишовский уверен в том, что в ответной игре Лиги Европы в рамках 1/8 финала турнира его команда сможет обыграть «Милан». В первом матче «Славия» проиграла итальянскому клубу со счетом 2:4, но приятно удивила своим боевым духом.

- Думаю, что у нас дома мы сможем дать чуть больше. До удаления мы проводили хороший матч. Может, играли даже лучше, чем соперник. Конечно, после удаления игра изменилась. Но даже так мы забили два гола. Уверен, что в ответном матче выиграем, - цитирует слова наставника чешского клуба pianetamilan.it.

Ответный матч состоится через неделю.