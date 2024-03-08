Адли: «Посмотрим, у кого крепче яйца»

Итальянский «Милан» выиграл у чешской «Славии» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, но оставил легкое чувство недосказанности - сыграв почти весь матч в численном большинстве, «Милан» умудрился пропустить два мяча. Французский полузащитник клуба Ясин Адли считает, что ответный матч превратился в битву характеров - и он готов продемонстрировать, что его нервы крепче, чем у соперников:

«Матч дал нам возможности забить. Могли забить и больше. Но сейчас надо доказать свой менталитет. Посмотрим, у кого круче яйца», - хорохорится Адли, слова которого цитирует pianetamilan.it.

Ответный матч пройдет через неделю.