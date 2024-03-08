​Рейндерс: «Можно было извлечь больше из матча»

Итальянский «Милан» выиграл у чешской «Славии» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, но оставил легкое чувство недосказанности - сыграв почти весь матч в численном большинстве, «Милан» умудрился пропустить два мяча, а итоговый результат не гарантирует команде Стефано Пиоли выход в следующий раунд. Вот и полузащитник клуба Тиджани Рейндерс, забивший второй гол команды, не очень доволен:

«Конечно, надо было лучше обращаться с мячом, особенно в те моменты, когда они забивали голы. Но, в конце концов, мы выиграли, ждем ответный матч», - цитирует слова Рейндерса pianetamilan.it.

Ответный матч пройдет через неделю.