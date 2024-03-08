​«Байер» продлил свою рекордную серию - не проигрывает уже 35 матчей

Леверкузенский «Байер» с большим трудом ушел от поражения в матче с «Карабахом», но сделав это, продлил свою беспрецедентную серию. Теперь «аптекари» не проигрывают уже тридцать пять матчей кряду - или, иными словами, они еще ни разу не проиграли в нынешнем сезоне, с учетом всех турниров, в которых участвует клуб.

Такой серии в немецком футболе еще не было, даже у мюнхенской «Баварии» в ее лучшие годы. Немецкий клуб, напомним, лидирует в немецком чемпионате, он на десять очков опережает «Баварию» - за десять туров до конца чемпионата .

Ответный матч состоится через неделю в Леверкузене.