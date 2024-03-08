Пулишич – о победе «Милана»: «Мы недовольны, нельзя пропускать два гола в большинстве»

Вингер «Милана» Кристиан Пулишич не слишком удовлетворён исходом матча 1/8 финала Лиги Европы против пражской «Славии» (4:2).

Гости остались вдесятером уже на 26-й минуте, однако смогли навязать борьбу, забив после этого дважды. Пулишич отметился одним голом, установив на табло итоговый результат на 85-й минуте.

«Мы недовольны – мы пропустили два гола от команды, игравшей в меньшинстве, и это недопустимо. Мы могли выступить гораздо лучше в таких условиях», – цитирует журналист Николо Скира американского футболиста.

14 марта в Чехии пройдёт ответный матч «Славии» против «Милана».