Пиоли – о победе над «Славией»: «Милан» мог добиться большего»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли оценил выступление своей команды в матче Лиги Европы против пражской «Славии» (4:2).

«Россонери» остались в большинстве уже на 26-й минуте, но не спаслись от двух пропущенных мячей. До 85-й минуты, пока не забил Кристиан Пулишич, преимущество хозяев поля и вовсе было минимальным.

«Да, честно говоря, мы могли добиться большего. Я ожидал более высокого темпа во втором тайме, когда мы уходили на перерыв с преимуществом в два гола. Но это всё равно хорошая победа. «Славия» – очень крепкая и энергичная команда, поэтому нам, несмотря на сегодняшний результат, ещё предстоит побороться за путёвку в следующий раунд в ответной игре», – сказал в интервью Sky Sport Пиоли.

Ответный матч пройдёт в Чехии в следующий четверг.