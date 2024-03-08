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Лига Европы

«Милан» забил 4 мяча в ворота «Славии»

08 Марта 2024 • 00:54 Комментировать
Милан
4:2
Славия Прага
окончен

«Милан» принимал «Славию» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы и добился победы. Первая треть поединка получилась сонной, удаление Малика Диуфа за грубую игру на 26-й минуте встряхнуло команды. Рафаэл Леау от левого угла штрафной набросил мяч к дальней штанге, а Оливье Жиру в падении головой был точен. Гости быстро отыгрались, подача корнера не прошла, но на подборе впритирку с левой штангой пробил Давил Доудера. Миланцы разыграли корнер в свою очередь, и Тиджани Рейндерс из-за пределов штрафной направил мяч в ближний угол. Еще угловой, и у линии вратарской Рубен Лофтус-Чик головой замкнул навес - 3:1. После перерыва чехи разыграли до верного мяч у чужих ворот, отличился Иван Шранц. На 85-й минуте Леау прорвался к воротам по левому краю, обыграл вратаря и направил мяч в створ, а Кристиан Пулишич практически с ленточки пробил, чтобы наверняка - 4:2.

У «россонери» хороший запас перед ответной встречей.

Протокол игры  
Милан4:2Славия Прага
(1:0) Жиру Оливье34'  
  36'Доудера Давид (1:1)
(2:1) Рейндерс Тиджани44'  
(3:1) Лофтус-Чик Рубен45'  
  65'Шранц Иван (3:2)
(4:2) Пулишич Кристиан85'  
Меньян МайкФлоренци Алессандро  2' 46' (Томори Фикайо ( 46') Кьяер СимонГаббия Маттео 46' (Калабрия Давиде ( 46'  72') Эрнандес ТеоАдли ЯсинРейндерс Тиджани 80' (Беннасер Исмаэль ( 80') Пулишич КристианЛофтус-Чик Рубен 66' (Йович Лука ( 66') Леау РафаэлЖиру Оливье 80' (Окафор Ноа ( 80')
Запасные: Спортьелло МаркоТиав МаликТерраччано ФилиппоМуса ЮнусКалюлю ПьерМиранте АнтониоЧуквуэзе Саму
Штанек ЙиндрихВлчек ТомашГолеш ТомашЗима ДавидДиуф Малик  26'Масопуст Лукаш 87' (Валлем Конрад ( 87') Дорли ОскарДоудера Давид 87' (Томич Михал ( 87') Провод Лукас 83' (Боржил Ян ( 83') Змрзлы Ондржей 83' (Юречка Вацлав ( 83') Хитил Моймир 61' (Шранц Иван ( 61')
Запасные: Сиротник ЯнОгбу ИгоТиджани МухамедМандоус АлешВан Бюрен МикЮрасек МатейКонечны Микулаш
07 марта. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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