«Милан» забил 4 мяча в ворота «Славии»

«Милан» принимал «Славию» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы и добился победы. Первая треть поединка получилась сонной, удаление Малика Диуфа за грубую игру на 26-й минуте встряхнуло команды. Рафаэл Леау от левого угла штрафной набросил мяч к дальней штанге, а Оливье Жиру в падении головой был точен. Гости быстро отыгрались, подача корнера не прошла, но на подборе впритирку с левой штангой пробил Давил Доудера. Миланцы разыграли корнер в свою очередь, и Тиджани Рейндерс из-за пределов штрафной направил мяч в ближний угол. Еще угловой, и у линии вратарской Рубен Лофтус-Чик головой замкнул навес - 3:1. После перерыва чехи разыграли до верного мяч у чужих ворот, отличился Иван Шранц. На 85-й минуте Леау прорвался к воротам по левому краю, обыграл вратаря и направил мяч в створ, а Кристиан Пулишич практически с ленточки пробил, чтобы наверняка - 4:2.

У «россонери» хороший запас перед ответной встречей.