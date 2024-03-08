Кафанов: «Лунев не виноват в пропущенных голах «Карабаха»

Азербайджанский «Карабах» был близок к большой сенсации в матче Лиги Европы против «Байера» из Леверкузена, но пропустил два мяча во второй половине встречи и не смог нанести немцам первое поражение в сезоне. Игру голкипера «Карабаха» прокомментировал тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов. Он считает, что Андрей Лунев не виноват в пропущенных голах.

«Андрей показывает очень сильную игру, и сейчас он это подтвердил. «Байер» в этом году ещё не проигрывал, команда очень сильная и Андрей в этой встрече смотрелся очень достойно. Вины Лунёва в пропущенных голах нет ни капли», - цитирует слова Кафанова Metaratings.ru.

Ответный матч состоится через неделю.