Обамеянг побил рекорд Хенрика Ларссона

Нападающий «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг единолично возглавил рейтинг лучших бомбардиров Лиги Европы и Кубка УЕФА за всю историю.

Ранее габонец стал лучшим бомбардиром Лиги Европы, которая существует в нынешнем виде с 2009 года. После сегодняшнего гола, забитого в ворота «Вильярреала» на 42-й минуте, Обамеянг также стал лучшим голеадором второго по статусу еврокубка за всю историю, с учётом времён Кубка УЕФА. В активе 34-летнего форварда 32 забитых мяча, и он превзошёл по этому показателю легендарного шведа Хенрика Ларссона (31 гол), долго удерживавшего рекорд.

После первого тайма «Марсель» уверенно переигрывает «Вильярреал» – 3:0. Текстовая трансляция матча доступна на сайте LiveResult.