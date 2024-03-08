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Лига Европы

Обамеянг побил рекорд Хенрика Ларссона

08 Марта 2024 • 00:05 Комментировать
Марсель
4:0
Вильярреал
1 1.93 X 3.75 2 3.95
2-й тайм

Нападающий «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг единолично возглавил рейтинг лучших бомбардиров Лиги Европы и Кубка УЕФА за всю историю.

Ранее габонец стал лучшим бомбардиром Лиги Европы, которая существует в нынешнем виде с 2009 года. После сегодняшнего гола, забитого в ворота «Вильярреала» на 42-й минуте, Обамеянг также стал лучшим голеадором второго по статусу еврокубка за всю историю, с учётом времён Кубка УЕФА. В активе 34-летнего форварда 32 забитых мяча, и он превзошёл по этому показателю легендарного шведа Хенрика Ларссона (31 гол), долго удерживавшего рекорд.

После первого тайма «Марсель» уверенно переигрывает «Вильярреал» – 3:0. Текстовая трансляция матча доступна на сайте LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Хенрик Ларссон Пьер-Эмерик Обамеянг ещё теги

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МАРСЕЛЬ ВИЛЬЯРРЕАЛ
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