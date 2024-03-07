Робертсон: «Ливерпуль» хочет дойти до финала Лиги Европы

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон высказался о крупной победе над «Спартой» в 1/8 финала Лиги Европы.

Встреча прошла в Праге и завершилась победой «Ливерпуля» со счётом 5:1.

- Мы довольны результатом, конечно. Но наша игра могла быть и лучше. Наверное, когда вы побеждаете со счётом 5:1, нельзя хотеть еще большего. Мы хотим выйти в финал Лиги Европы, и сегодня мы сделали один шаг к этому. Соперник пытался создать нам много проблем, но нам удалось с этим справиться, - приводит слова Робертсона ВВС.

Робертсон в нынешнем сезоне провёл 17 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.