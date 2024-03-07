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Эллиот: Рады забить в гостях пять голов

07 Марта 2024 • 23:48 Комментировать
Спарта Прага
1:5
Ливерпуль

Полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиот дал свой комментарий по окончании матча со «Спартой» в 1/8 финала Лиги Европы.

Встреча завершилась крупной победой команды Юргена Клоппа со счётом 5:1.

- Для нас это было еще одно испытание. Прекрасная возможность приехать в Чехию и сыграть против отличной команды с невероятными болельщиками. Тяжелое испытание для «Ливерпуля». Мы рады, что победили в гостях и забили пять голов. У нас превосходное настроение, - приводит слова Эллиота ВВС.

В этой встрече Эллиот отметился двумя результативными передачами.

- Это моя работа. Мне нужно и отдавать передачи, и забивать самому. Я доволен, ребята хорошо реализовали моменты. Я нашёл их в нужных местах, - сказал футболист.

 

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