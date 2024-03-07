Пиоли высказался о нестабильности Леау

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли ответил на вопросы журналистов в интервью перед матчем Лиги Европы против «Славии».

Первая встреча противостояния проходит на поле «россонери», а ответная игра состоится в Чехии неделей позднее.

Звезда «Милана» Рафаэл Леау часто подвергается критике в текущем сезоне, и у Пиоли вновь спросили о нестабильных выступлениях португальца.

«От него требуется всегда показывать хорошую игру. Мы говорим о качественном игроке, и он, надеюсь, хорошо себя проявит этим вечером. Рафа – великий талант, поэтому вполне естественно, что люди ждут от него многого», – заявил итальянский наставник.