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Пиоли высказался о нестабильности Леау

07 Марта 2024 • 22:55 Комментировать
Милан
0:0
Славия Прага
1-й тайм

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли ответил на вопросы журналистов в интервью перед матчем Лиги Европы против «Славии».

Первая встреча противостояния проходит на поле «россонери», а ответная игра состоится в Чехии неделей позднее.

Звезда «Милана» Рафаэл Леау часто подвергается критике в текущем сезоне, и у Пиоли вновь спросили о нестабильных выступлениях португальца.

«От него требуется всегда показывать хорошую игру. Мы говорим о качественном игроке, и он, надеюсь, хорошо себя проявит этим вечером. Рафа – великий талант, поэтому вполне естественно, что люди ждут от него многого», – заявил итальянский наставник.

 

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МИЛАН СЛАВИЯ ПРАГА
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