«Карабах» был очень хорош, но «Байер» в компенсированное время избежал первого поражения в сезоне

«Карабах» и «Байер» сыграли в рамках плей-офф Лиги Европы. Матч 1/8 финала состоялся 6 марта на стадионе имени Тофика Бахрамова.

Если Лига чемпионов уже открыла серию ответных матчей, то Лига Европы только добралась до стадии 1/8 финала. «Карабаху» пришлось пробиваться через 1/16. Азербайджанский клуб выбил «Брагу» и попал на ещё более серьёзного соперника – «Байер». Достаточно сказать лишь, что команда Хаби Алонсо летит за золотом Бундеслиги, в этом сезоне ещё ни разу не проиграла, а из последних шести матчей выиграла примерно все.

Самое интересно, что «Карабах» тоже значится в победной серии «Байера». Ведь команды в этом сезоне уже встречались – играли в одной группе Лиги Европы, оба раза тогда сильнее были немцы – 5:1 и 1:0. Но в этот раз в Азербайджане всё сложилось иначе. Игра началась с территориальным преимуществом «Байера», но под проливным дождём моменты не рождались. «Карабах» же спокойно оборонялся и ждал своего шанса.

Впервые хозяева здорово вышли из-под прессинга в середине тайма. Жуниньо протащил мяч к линии штрафной площади и на исполнение закручивал в дальний угол – Коварж в прыжке парировал. Не получилось тогда, получилось через пару минут. Опять же Жуниньо активно вступил в отбор, «обезмячил» Та, но на сей раз бить не стал. Выдал поперечную передачу на Бензия, а Яссин уже вколотил мяч под перекладину – 1:0.

Удивительно, но «Байер» ничем не мог ответить. Немцы «бодались» позиционно, однако «Карабах» в быстрых отрывах жалили куда опаснее. Жуниньо опять ушёл в лицевую линию и мягко навесил к вратарской площади. Андраде взлетел и пробил без помех, но умудрился не попасть в створ. Активность «Карабаха» всё-таки была вознаграждена. Эти же исполнители на последних секундах тайма удвоили преимущество хозяев.

Со своей половины стартовал Жуниньо, открывшись под передачу Андраде из глубины. Бразилец пролетел высокую линию обороны, добрался до штрафной площади, оббежав Та, после чего технично обыграл Коваржа и отправил мяч в сетку – 2:0. «Байер» всё больше нервничал, Хаби Алонсо постепенно бросал в бой лидеров. Фримпонг, Вирц и Джака вышли к часу игрового времени, а немцы всё усиливали натиск. Но и Лунёв стоял намертво – так Андрей чётко забрал мяч после плотного удара Тапсоба со средней дистанции.

Гол ответный всё же состоялся, а придумал его Зубир. Небрежная передача назад заставала врасплох Лунёва, вышедшего сократить угол обстрела. А спасать Андрею пришлось из-за Вирца, сыгравшего на перехвате и устроившего шикарный «черпачок» - 2:1. «Карабах» сильно прижался в концовке матча, азербайджанцы очень близки были к победе. Но первое поражение в сезоне «Байер» снова отложил.

Команда Хаби Алонсо навалилась в компенсированное время и Андрих выпилил-таки толковый навес к линии вратарской площади, а Патрик Шик технично кивнул в угол ворот - 2:2. Боевая ничья в Азербайджане!