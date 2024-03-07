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Дубль Нуньеса помог «Ливерпуль» уничтожить «Спарту» на выезде

07 Марта 2024 • 22:38 Комментировать
Спарта Прага
1:5
Ливерпуль
окончен

«Ливерпуль» начал свой путь в плей-офф Лиги Европы гостевым матчем с пражской «Спартой».

Протокол игры  
Спарта Прага1:5Ливерпуль
  6'Макаллистер Алексис (0:1)
  25'Нуньес Дарвин (0:2)
  45'Нуньес Дарвин (0:3)
(1:3) Брэдли Конор46'  
  53'Диас Луис (1:4)
  90'Собослаи Доминик (1:5)
Виндаль-Йенсен ПетерВитик МартинСёренсен Асгер 43' (Рынеш Матей ( 43') Крейчи Ладислав II  62'Пресиадо АнхелоКайринен Каан 74' (Олатунджи Виктор ( 74') Сольбаккен МаркусЗелены Ярослав  73'Бирманчевич Велько 74' (Карабец Адам ( 74') Кухта Ян 74' (Туци Индрит ( 74') Гараслин Лукаш 65' (Ляци Казим ( 65')
Запасные: Виснер ТомашМейдр ЯнСуровчик ЯкубСадилек ЛукашШевчик МихалВыдра ПатрикВорел Войтех
Келлехер КаомхинГомес Джо 46' (Брэдли Конор ( 46') Конате Ибраима 50' (Ван Дейк Виргил ( 50') Куанса ДжареллРобертсон ЭндрюЭллиотт ХарвиЭндо ВатаруМакаллистер Алексис 65' (Кларк Бобби ( 65') Гакпо КодиНуньес Дарвин 51' (Собослаи Доминик ( 51') Диас Луис 74' (Салах Мохамед ( 74')
Запасные: Гордон КайдЦимикас КостасМрозек ФабианМакконнелл ДжеймсАдриан Сан-МигельКумас ЛьюисМусяловски Матеуш
07 марта. Стадион "Эпет Арена".

«Ливерпуль» в текущем сезоне имеет возможность выиграть сразу четыре турнира. Кубок лиги в копилке мерсисайдцев уже есть. Остаются ещё внутренний чемпионат, Кубок Англии и Лига Европы, которую выиграть, конечно, попроще, чем Лигу чемпионов. Так вот, в 1/8 финала ЛЕ «Ливерпулю» довелось встречаться с пражской «Спартой».

Восстановившийся от травмы подколенного сухожилия Салах попал в заявку «Ливерпуля» на этот матч. Клопп решил не особо рисковать здоровьем Собослаи – он тоже поначалу оказался в запасе. Не могли принять участие в матче Алиссон, Жота, Александер-Арнольд, Кёртис Джонс, Гравенберх.

Первый тайм прошёл в достаточно открытом ключе. «Ливерпуль» наколотил три мяча в таком формате. При удачном стечении обстоятельств «Спарта» могла забить столько же, но класса, значит, не хватило. Открыли счёт гости на восьмой минуте. Макаллистер в чужой штрафной получил в свой адрес фол от Сёренсена и реализовал пенальти в левый угол (0:1).

В середине и в концовке тайма отличался Дарвин Нуньес. Сначала он вонзил мяч издали в правую девятку, а потом превратил в гол заброс Макаллистера, поразив левый нижний угол. Это 0:3 к перерыву. Кроме того, Эндо Ватару после углового пробил ногой выше створа, а Виндаль-Йенсен отразил пару попыток Гакпо.

Какие шансы были до перерыва у «Спарты»? Например, Гараслин ударил по воротам, Келлехер отбил, а Куанса затем вынес мяч с ленточки. От удара Пресиадо ещё спасал гостей вратарь «Ливерпуля». Плюс Келлехер отразил удар Кухты, после чего Бирманчевич явно простил на добивании «красных», игравших в бело-зелёно-чёрной форме.

Чешская команда поразила-таки чужие ворота в начале второго тайма. Точнее, это автогол был. Бирманчевич прострелил справа, а вышедший на замену в перерыве Брэдли срезал мяч за ленточку (1:3). Сразу же Гараслин упустил убойный момент, пробив в Келлехера. Тут только себя могли винить хозяева.

«Ливерпуль» вскоре погасил начавшую было возрождаться интригу голом Диаса. Появившийся со скамейки Собослаи прострелил справа, Эллиотт продлил в центр, и оттуда отличился Диас (1:4). Клопп выпустил ещё и Салаха подразмяться перед топовой воскресной битвой АПЛ с «Манчестер Сити».

Мог Мо вполне стать автором гола. Салах не переиграл Виндаля-Йенсена с близкого расстояния, зато метров с пятнадцати поразил левый угол, но из мелкого офсайда. «Спарта» уже смирилась с поражением и играла от позиционной обороны. Собослаи напоследок сделал счёт 1:5 со средней дистанции. «Ливерпуль» увёз с запасом крупную победу из Праги, а через неделю предстоит ответный матч на «Энфилде».

Кирилл Иванцов

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