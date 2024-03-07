Защитник «Ливерпуля» получил травму в матче со «Спартой»

«Ливерпуль» рискует потерять своего защитника перед матчем чемпионата Англии с «Манчестер Сити».

В сегодняшнем матче 1/8 финала Лиги Европы со «Спартой» (4:1, второй тайм), защитник «красных» Ибраим Конате получил травму и был заменён. Вместо него на поле вышел нидерландский защитник Виргил ван Дейк.

В текущем сезоне 24-летний Конате провел провёл за «Ливерпуль» 31 матч во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.

Матч «Ливерпуль» - «Манчестер Сити» состоится 10 марта на стадионе «Энфилд». Подопечные Юргена Клоппа лидируют в турнирной таблице АПЛ, команда Хосепа Гвардиолы идёт на второй строчке.