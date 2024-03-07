Нуньес забил 1000-й гол «Ливерпуля» при Клоппе

«Ливерпуль» достиг отметки в 1000 забитых голов под руководством Юргена Клоппа.

Автором юбилейного взятия ворот стал нападающий Дарвин Нуньес, дважды отличившийся в сегодняшнем поединке 1/8 финала Лиги Европы против пражской «Спарты». Как отмечает Opta, «Ливерпуль» достиг показателя в тысячу голов при Клоппе во всех турнирах в 476-й по счёте игре специалиста. Таким образом, с момента прихода немца мерсисайдцы забивают в среднем более двух голов за один матч.

Юрген Клопп возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года. После завершения текущего сезона наставник покинет свой пост, о чём было объявлено официально в конце января.