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Нуньес забил 1000-й гол «Ливерпуля» при Клоппе

07 Марта 2024 • 21:59 Комментировать
Спарта Прага
1:5
Ливерпуль
окончен

«Ливерпуль» достиг отметки в 1000 забитых голов под руководством Юргена Клоппа.

Автором юбилейного взятия ворот стал нападающий Дарвин Нуньес, дважды отличившийся в сегодняшнем поединке 1/8 финала Лиги Европы против пражской «Спарты». Как отмечает Opta, «Ливерпуль» достиг показателя в тысячу голов при Клоппе во всех турнирах в 476-й по счёте игре специалиста. Таким образом, с момента прихода немца мерсисайдцы забивают в среднем более двух голов за один матч.

Юрген Клопп возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года. После завершения текущего сезона наставник покинет свой пост, о чём было объявлено официально в конце января.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Дарвин Нуньес ещё теги

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