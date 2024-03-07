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Лунёв – в основе «Карабаха» на матч Лиги Европы с «Байером»

07 Марта 2024 • 20:04 Комментировать
Карабах
1:0
Байер Л
1-й тайм

Вечером 7 марта азербайджанский «Карабах» будет принимать дома леверкузенский «Байер», пожалуй, самую стабильную команду всего сезона-2023/24. Голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв, который, к слову, в прошлом и позапрошлом сезоне находился в системе «Байера», начнёт игру в основном составе.

Напомним, что «Байер» и «Карабах» уже встречались на групповом этапе в текущем розыгрыше ЛЕ. В Германии «фармацевты» победили разгромно (5:1), а в Азербайджане оформили минимальную победу.

Следить за ходом матча команды Лунёва и непобедимого коллектива Хаби Алонсо можно в текстовой трансляции на нашем портале.

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КАРАБАХ БАЙЕР Л
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