Лунёв – в основе «Карабаха» на матч Лиги Европы с «Байером»

Вечером 7 марта азербайджанский «Карабах» будет принимать дома леверкузенский «Байер», пожалуй, самую стабильную команду всего сезона-2023/24. Голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв, который, к слову, в прошлом и позапрошлом сезоне находился в системе «Байера», начнёт игру в основном составе.

Напомним, что «Байер» и «Карабах» уже встречались на групповом этапе в текущем розыгрыше ЛЕ. В Германии «фармацевты» победили разгромно (5:1), а в Азербайджане оформили минимальную победу.

Следить за ходом матча команды Лунёва и непобедимого коллектива Хаби Алонсо можно в текстовой трансляции на нашем портале.