«Ливерпуль» озвучил стартовый состав на матч Лиги Европы со «Спартой»

Пресс-служба «Ливерпуля» опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем матче Лиги Европы против чешской «Спарты».

Стартовый состав «Ливерпуля»: Келлехер (вр), Гомес, Эндо, Конате, Диас, Нуньес, Макаллистер, Гакпо, Эллиотт, Робертсон, Куанса.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Спартой» и «Ливерпулем» состоится сегодня, 7 января. Начало поединка запланировано на 20:45 по столичному времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию, которая будет доступна на портале LiveResult.

Ответная встреча между командами пройдет 14 марта.