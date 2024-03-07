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«Ливерпуль» озвучил стартовый состав на матч Лиги Европы со «Спартой»

07 Марта 2024 • 19:44 Комментировать
Спарта Прага
...
Ливерпуль
1 4.30 X 4.10 2 1.80
Через 0 ч. 34 мин.

Пресс-служба «Ливерпуля» опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем матче Лиги Европы против чешской «Спарты».

Стартовый состав «Ливерпуля»: Келлехер (вр), Гомес, Эндо, Конате, Диас, Нуньес, Макаллистер, Гакпо, Эллиотт, Робертсон, Куанса.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Спартой» и «Ливерпулем» состоится сегодня, 7 января. Начало поединка запланировано на 20:45 по столичному времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию, которая будет доступна на портале LiveResult.

Ответная встреча между командами пройдет 14 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
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