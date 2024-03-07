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Суперкомпьютер вычислил фаворита Лиги Европы в сезоне-2023/24

07 Марта 2024 • 17:35 Комментировать (1)
Милан
...
Славия Прага
Через 4 ч. 41 мин.

Английский «Ливерпуль» является фаворитом Лиги Европы в текущем сезоне по версии суперкомпьютера Opta.

Анализ в виде таблицы был представлен в соцсетях компании. По версии суперкомпьютера, у «Ливерпуля» 29,9% на победу в Лиге Европы. 21,7% у леверкузенского «Байера». А у «Милана», который идёт третьим в данном рейтинге, всего лишь 9,2% на победу в турнире.

7 марта пройдут первые матчи 1/8 финала Лиги Европы. «Ливерпуль» на выезде сыграет с пражской «Спартой», «Байер» в гостях проведёт матч против «Карабаха», а «Милан» в Италии примет «Славию». За результатами всех матчей 1/8 финали Лиги Европы следить можно здесь.


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МИЛАН СЛАВИЯ ПРАГА
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