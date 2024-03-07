Каррера: «Алексей Миранчук нестандартно мыслит и умеет вовремя поделиться мячом»

Итальянский тренер Массимо Каррера оценил игру российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче со «Спортингом».

Напомним, ранее «Аталанта» на выезде провела свой первый матч 1/8 финала Лиги Европы против «Спортинга», который завершился со счетом 1:1. Миранчук вышел в стартовом составе своей команды и сыграл 72 минуты, оформив ассист.

«Отдавать голевые передачи — призвание Миранчука. Он нестандартно мыслит и умеет вовремя поделиться мячом. Желаю ему вместе с «Аталантой» продвинуться как можно дальше в Лиге Европы», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

В текущем сезоне 28-летний хавбек принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых стал автором трех забитых мячей и записал на свой счет восемь ассистов.