Андронов предсказал, с каким счётом «Ливерпуль» победит «Спарту»

Известный футбольный комментатор Алексей Андронов поделился мнением о первой встрече между пражской «Спартой» и «Ливерпулем» в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

«Жду от этого матча забитых голов. «Ливерпуль», на мой взгляд, если выиграет этот матч, то 2:1, 3:1 или что-то в этом духе. Ни в коем случае я не жду здесь минимального счета», - приводятся слова комментатора на страницах «РБ Спорта».

«Спарта» примет «Ливерпуль» на домашнем стадионе сегодня, 7 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция игры будет доступна на Liveresult.ru.