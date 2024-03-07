Титов сделал прогноз на матч «Спарта» - «Ливерпуль»

Бывший футболист национальной сборной России и московского «Спартака» Егор Титов поделился мыслями о первом матче 1/8 финала Лиги Европы между пражской «Спартой» и «Ливерпулем».

«Спарта» традиционно охотно бьет по воротам. А «Ливерпуль» опасен в любом составе. Поставлю на «обе забьют». Все вопросы наверняка «Ливерпуль» отложит до домашней встречи», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Матч состоится в Чехии сегодня, 7 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией можно будет на Liveresult.ru.